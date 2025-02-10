يمر من خلال 40% من انتاج النفط.. إيران تلوح بإغلاق مضيق هرمز

وأكد قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنغسيري، أن قادرة على إغلاق مضيق هرمز، مشيرًا في مقابلة تلفزيونية نقلها موقع "لبنان ديبايت"، إلى أن القرار في هذا الشأن يعود إلى كبار المسؤولين".وأضاف أن مهمة القوات البحرية للحرس الثوري ستكون تنفيذ الأوامر الصادرة بشأن هذه المسألة.يُذكر أنه في كل مرة تتوتر فيها العلاقات بين وإيران، تهدد الأخيرة بإغلاق مضيق هرمز، الذي يعد شريانًا رئيسيًا لإمدادات النفط العالمية، حيث يمر عبره نحو 40% من الإنتاج من النفط. يقع المضيق في جنوب الخليج ويفصل بينه وبين مياه خليج عمان وبحر العرب، ويمر به حوالي 20 إلى 30 ناقلة نفط يوميًا. يحده من ومن الجنوب سلطنة عمان، ويحمل اسمه جزيرة هرمز التي تقع في مدخله، ويشمل أيضًا عدة جزر أخرى مثل جزر قشم ولاراك الإيرانية وجزر طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى.على الرغم من ذلك، دفعت الأزمات السياسية الأخيرة دول المنطقة إلى التخفيف من اعتمادها على المضيق الأهم، ولكن تبقى هذه المنطقة في قلب الحدث، حيث يُعتبر المضيق ورقة مهمة في أي توتر سياسي.وكانت قد أعلنت في وقت سابق أنها تمتلك خيارات لتفادي العقوبات الأميركية. وكان الرئيس ترامب قد وقع مذكرة رئاسية لإعادة فرض سياسة العقوبات الصارمة ضد طهران، على غرار ما حدث خلال ولايته الأولى.وأوضح ترامب أنه يعتزم استئناف سياسة "الضغوط القصوى" بسبب مزاعم حول محاولة تطوير أسلحة نووية، وهي السياسة التي عملت على خنق الاقتصاد الإيراني بهدف إجبار البلاد على التفاوض على اتفاق من شأنه عرقلة برامجها النووية والصاروخية.