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رائحتها كريهة.. "زهرة الجثة" تتفتح في استراليا

دوليات

2025-02-10 | 08:23
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
رائحتها كريهة.. &quot;زهرة الجثة&quot; تتفتح في استراليا
425 مشاهدة

تفتحت زهرة نادرة ذات رائحة كريهة تشبه اللحم المتعفن، في العاصمة الأسترالية في ثالث إزهار استثنائي من نوعه في البلاد خلال عدة أشهر.

وزهرة الجثة المعروفة أيضا باسمها العلمي "أمورفوفالوس تايتانيوم"، تفتحت للمرة الأولى خلال مدة الخمسة عشر عاما التي تواجدت فيها بالحدائق النباتية الوطنية الأسترالية".

وتفتحت زهرة أخرى لمدة وجيزة في الحدائق النباتية الملكية في سيدني في أواخر يناير وجذبت 20 ألف معجب، وتوافد عدد مماثل لاختبار تفتح الزهرة الكريهة الرائحة في حدائق جيلونج النباتية بجنوب غرب ملبورن في نوفمبر.
ويعود موطن زهرة الجثة أو نبات الجثة المعروف باسم بونجا بانجكاي في موطنه إندونيسيا، إلى الغابات المطيرة في سومطرة الواقعة بغرب إندونيسيا.

وتزدهر الزهرة لأيام قليلة كل سبع إلى عشر سنوات في موطنها الطبيعي، وتجذب رائحتها الكريهة القوية الملقحات مثل الذباب.
وهناك اعتقاد أنه لا يوجد سوى 300 نبتة من هذا النبات في البرية وأقل من ألف بما في ذلك النباتات المزروعة.

وقالت كارول ديل القائمة بأعمال مدير مشتل كانبرا إنه لا يوجد تفسير واضح لموجة تفتح هذه النبتة الآسنة في أستراليا.

وأضافت ديل "تقول إحدى النظريات إن الكثير من هذا النبات في عمر مماثل، وبالتالي خزنت كلها ما يكفي من الكربوهيدرات في درنتها لتنتج في النهاية زهرة".

وتعليقا على ما إذا كان تفتح النبتة متوقعا في كانبرا، قالت ديل إنه بعد 15 عاما بدون إزهار، فقد قررت أن كانبرا التي عادة ما تهطل عليها الثلوج من آن لآخر، لم تكن المكان المناسب لازدهار نبات الجثة.

وتابعت ديل "أنها موجودة في مجموعتنا لمدة أطول بقليل مما ستأخذه عادة تلك الأزهار لتتفتح للمرة الأولى، وبالتالي لم نعتقد أن لدينا الطقس المناسب هنا في كانبرا"، مضيفة "نعم الأمر فاجأنا وكانت مفاجأة لطيفة".

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استراليا

زهرة الجثة

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