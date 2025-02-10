لأول مرة.. ما هو رأي الشرع بترامب؟

نيوز – دولي

كشف الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في مقابلةله، عن رأيه بالرئيس الأمريكي .

وقال الشرع في مدونة صوتية (بودكاست) مع أليستر كامبل المتحدث السابق باسم البريطاني السابق بلير، وروري ستيورات، الوزير البريطاني المحافظ السابق: "أعتقد أن لديه رسالة إيجابية حاليا". وأضاف انه "يركز على السياسة الداخلية وتنشيط الاقتصاد الأمريكي".

