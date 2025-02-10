حماس ترد على خطة ترامب: الخيار العسكري على الطاولة

نيوز – دولي

أكد ، المكتب الإعلامي لحركة حماس في لبنان طه، رفض الحركة القاطع لخطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقاضية بترحيل الشعب الفلسطيني عن قطاع غزة.

وقال طه في تصريح صحفي ان "هذه الخطة لا تحظى بأي قبول من الشعب الفلسطيني أو العربية والدول الأوروبية التي أبدت رفضها لها"، موضحا أن "شعب فلسطين لن يقبل بأي مشروع يهدد حقوقه، أرض غزة ليست للبيع".

وأضاف: "حماس ستواصل مقاومتها للخطة وستقف ضدها كما أفشلت صفقة القرن من قبل"، معتبرا أن "هذه الخطة التي تنكر الحقوق الفلسطينية لن ترى النور".

وأشار إلى أنّ "حماس تعلن خيارها العسكري للتصدي لهذه المخططات"، مؤكداً أن "جميع الخيارات مفتوحة في هذا الصدد".

ووجه طه انتقادًا حادًا لحكومة الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلاً إن "الحكومة الإسرائيلية تعمل على عرقلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، إذ أنها تمنع إدخال الخيم والمنازل الجاهزة التي تم الاتفاق على إدخالها".

واعتبر أنّ "هذا يأتي في سياق الضغط على "المقاومة" والشعب الفلسطيني من أجل الرضوخ للمخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى تهجيره من أرضه".

وأضاف: "ما لم يستطع العدو تحقيقه خلال العدوان لن يستطيع تحقيقه عبر السياسة، ونحن باقون في غزة مهما زادت الضغوط والابتزاز"، مشددا على أن "أي خطة مشابهة لخطة ترامب سيكون مصيرها الفشل مثل سابقتها".

وذكر ان "السياسة الأمريكية منحازة دائمًا لصالح الكيان الإسرائيلي"، لافتًا إلى أن "تصريحات ترامب بشأن حماية الفلسطينيين غير مقبولة، خاصة وأن سلاحه هو من قتل الفلسطينيين".

وتابع بالقول: "هذه السياسة الديكتاتورية الأمريكية تجاه قضيتنا لن تتغير، ونحن باقون في أرضنا ولن نقبل بهذه المشاريع".