ماذا بحث ترامب والرئيس الصيني؟

وأضاف ترامب، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز عندما سئل عما إذا كان تحدث مع نظيره الصيني منذ تنصيبه: "نعم لقد حدث ذلك".وأشار الرئيس الأمريكي أيضا، إلى أنه يتمتع "بعلاقة شخصية جيدة للغاية" مع الرئيس الصيني.وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم كارولين ليفيت على قناة فوكس نيوز، إن يأمل في التحدث مع شي جين بينغ في الرابع من فبراير، لكنها رفضت "استباق الأمور والتعليق قبل أن تتم المحادثة".وبعد ذلك لم ترد أية تقارير أخرى عن إجراء المكالمة بين الرئيسين الأمريكي والصيني.قبل عدة أيام، نقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن الرئيس الأمريكي قوله إنه تحدث هاتفيا مع نظيره بوتين في محاولة للتفاوض على إنهاء النزاع في أوكرانيا.وأعرب عن اعتقاده بأن الرئيس "يهتم" بما يحدث من قتل على أرض المعركة، وقال: "يريد أن يتوقف الناس عن الموت".لكن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، رفض عدة مرات تأكيد او نفي الاخبار التي تحدثت عن اتصال هاتفي جرى بين الرئيس ونظيره الاميركي.وفي وقت سابق، قال البروفيسور بيتر كوزنيك مدير معهد الدراسات النووية في الجامعة الأمريكية في واشنطن، إن قد يحاول إقامة علاقات أكثر ودية مع خلال ولايته الثانية.