مجاناً.. الصحة العالمية تطلق برنامجا لعلاج سرطان الأطفال

وأكدت المنظمة في بيان أن البرنامج سيضمن توفير أدوية عالية الجودة لعلاج سرطان الأطفال مجانًا في المشاركة ضمن المرحلة التجريبية.وتشمل هذه منغوليا وأوزبكستان كمرحلة أولى، تليها الإكوادور، نيبال، وزامبيا.ومن المتوقع أن يستفيد حوالي 5000 طفل من هذا البرنامج بحلول عام 2025، حيث سيتم تقديم العلاج في 30 مستشفى على الأقل في المشاركة.وتشير الإحصاءات إلى أن معدلات البقاء على قيد الحياة للأطفال المصابين بالسرطان تقل عن 30% في ذات الدخل المنخفض والمتوسط، مقارنة بـ 80% في ذات الدخل المرتفع.العام لمنظمة العالمية، أدهانوم غيبريسوس: "لفترة طويلة حُرم الأطفال المصابون بالسرطان من الأدوية المنقذة للحياة. هذا البرنامج يمثل خطوة كبيرة نحو العدالة الصحية".وتمت دعوة 6 دول إضافية للانضمام إلى البرنامج، مع خطة لتوسيع المشاركة إلى 50 دولة في غضون 5-7 سنوات، مما قد يفيد نحو 120 ألف طفل سنويًا.ويواجه الأطفال المصابون بالسرطان في الفقيرة تحديات مثل نقص العلاج المناسب، انقطاع العلاج، والجودة الرديئة للأدوية.وتعمل المنظمة على ضمان استمرارية التوصيل المجاني للأدوية وتحقيق استدامة البرنامج، الذي أُعلن عنه للمرة الأولى في ديسمبر 2021.يدار البرنامج بالتعاون مع مستشفى سانت جود للأبحاث للأطفال في الولايات المتحدة، الذي قدم دعمًا ماليًا بقيمة 200 مليون دولار لإطلاق المبادرة.