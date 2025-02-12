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مصر والأردن يؤكدان "وحدة الموقف" بشأن غزة
دوليات
2025-02-12 | 12:27
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
262 مشاهدة
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك الأردني عبد الله الثاني، وحدة الموقفين المصري والأردني، بما في ذلك ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومواصلة إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتيسير إدخال المساعدات الإنسانية في إطار المساعي الرامية لإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع.
وشدد الزعيمان خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس المصري من العاهل الأردني على أهمية بدء عملية إعادة
إعمار
قطاع غزة بشكل فوري مع عدم تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وشددا كذلك على ضرورة وقف الممارسات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة
الغربية
.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي أن الزعيمين أبديا حرصهما على
التعاون
الوثيق مع الرئيس الأميركي ترامب بهدف تحقيق السلام الدائم في منطقة
الشرق
الأوسط، وقيامه بقيادة مسار يؤدي إلى هذا
الهدف
المنشود الذي طال انتظاره، بإقامة
الدولة
الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967وعاصمتها القدس
الشرقية
وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وكذا ضمان التعايش السلمي بين كل شعوب المنطقة
وأوضح المتحدث الرسمي أيضاً أن الزعيمين تناولا سبل تعزيز التنسيق والتشاور بين
الدول
العربية، والاستعدادات للقمة العربية الطارئة المقررة في مصر يوم 27 فبراير الجاري، بما يلبي تطلعات شعوب المنطقة نحو السلام والاستقرار والازدهار.
وأكد المتحدث أن الاتصال شهد تأكيدًا على قوة ومتانة العلاقات بين البلدين، وحرص القيادتين على التنسيق المشترك في كافة القضايا الإقليمية بما يصب في مصلحة الشعبين المصري والأردني ويدعم مصالح جميع الشعوب العربية.
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