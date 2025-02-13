العراق يتضامن مع ألمانيا بعد حادث الدهس

وقالت الخارجية في بيان، إنها تعرب عن "إدانتها الشديدة لحادث الدهس المأساوي الذي وقع اليوم في مدينة ميونخ بجمهورية الاتحادية، وأسفر عن إصابة عدد من المدنيين الأبرياء".

وأضاف البيان "وإذ تؤكد الوزارة تضامنها الكامل مع حكومة وشعب الصديق في مواجهة هذا الحادث الإجرامي، فإنها تشدد على موقف الثابت في رفض العنف والإرهاب بجميع أشكاله وصوره"، كما أعربت الوزارة عن "تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل".

وكانت الشرطة الألمانية أفادت، اليوم الخميس، بأن سيارة دهست مجموعة من الأشخاص في مدينة ميونيخ، ما أسفر عن عدة إصابات.