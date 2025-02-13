واشنطن: لم نتنازل لبوتين وعلى أوروبا التحرك

وردا على سؤال حول الانتقادات الموجهة لنهج ترامب باعتباره يقدم تنازلات لبوتين، أجاب هيغسيث: "نظرية أن الجلوس على الطاولة الآن بطريقة أو بأخرى، هو بمثابة تقديم تنازلات صريحة لفلاديمير بوتين، والتي لا ينبغي لرئيس أن يقدمها بطريقة أخرى.. أنا أرفض هذه النظرية".وأكد أن "بوتين مستعد للمحادثات لأنه يستجيب للقوة، ويرى منافسا في ترامب"، وأضاف: "أي إشارة إلى أن الرئيس ترامب يفعل أي شيء آخر غير التفاوض من موقع القوة هو في كاذب".وجاء حديث هيغسيث خلال مؤتمر صحفي له في مؤتمر حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل الخميس.واعتبر الأميركي أن "علينا أن نعيد لحلف شمال الأطلسي عظمته"، مطالبا بزيادة استثماراتهم في مجال الدفاع.وشدد بيت هيغسيث من بروكسل على أن دول أوروبا مسؤولة عن الدفاع عن قارتها، ولكنه رفض فكرة "تخلي أميركا عن دول أوروبا".