عملية التبادل السادسة بين حماس وإسرائيل.. أبرز أسرى المؤبدات سيفرج عنهم اليوم

نيوز – محلي

بدأت حركتا "حماس" و"الجهاد" الاستعدادات لتنفيذ الدفعة السادسة من تبادل الأسرى والرهائن مع إسرائيل، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق التهدئة في قطاع .

وانتشرت، صباح اليوم السبت، عناصر من كتائب القسام استعدادًا لتسليم الأسرى في خان يونس، مع تجهيزات أمنية وتنظيمية في المنطقة.

ومن المرتقب الإفراج عن ثلاثة إسرائيليين، جميعهم يحملون جنسية مزدوجة، كانوا محتجزين في قطاع منذ 16 شهرا، وعن 369 معتقلا فلسطينيا، في وقت يصل فيه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى مساء السبت لإجراء محادثات مقررة الأحد.

والرهائن الثلاث الذين سيتم الإفراج عنهم السبت هم الإسرائيلي ساشا تروبانوف (29 عاما)، والإسرائيلي الأمريكي ساغي ديكل حن (36 عاما)، والإسرائيلي الأرجنتيني يائير هورن (46 عاما).

فيما أعلنت أنها تسلمت أسماء الأسرى الثلاثة الذين سيفرج عنهم اليوم السبت.

وذكر مكتب إعلام الأسرى، أن ستفرج، اليوم، عن 36 أسيرا فلسطينيا محكوما بالسجن المؤبد و333 أسيرا من أسرى قطاع الذين جرى اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر.

أبرز الأسرى الذين سيفرج عنهم

ونشر مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي، تفاصيل عن أبرز السجناء الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم اليوم السبت، فيما نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الفلسطينية بعض أبرز الأسماء أيضا.

وعرف من الأسرى الذين سيفرج عنهم اليوم عدد من ذوي الأحكام المؤبدة ومنهم:

-إياد أحمد حريبات من قرية سكا في مدينة دورا جنوب الخليل، وهو أحد عناصر كتائب الأقصى في الانتفاضة ومعتقل منذ العام 2002.

-منصور موقدي، من بلدة الزاوية غرب سلفيت، ومعتقل منذ عام 2002.

-محمد إبراهيم نايفة "أبو ربيعة"، أحد قادة كتائب الأقصى في الانتفاضة الثانية، من بلدة شويكة شمال طولكرم، وحكم عليه بـ13 مؤبدا و55 عاما.

-نائل سلامة عبيد، من بلدة العيساوية في القدس، أحد عناصر كتائب القسام، ومعتقل منذ عام 2004 ويقضي حكما بالسجن المؤبد 7 مرات و30 عاما.

-شادي أبو شخدم "الحسيني" من الخليل، محكوم بالسجن المؤبد 6 مرات و20 عاما.

-محمود محمد أبو وهدان، من مخيم بلاطة في نابلس، وهو أحد قادة كتائب أبو علي مصطفى ومعتقل منذ عام 2002، ومحكوم بالمؤبد 3 مرات و30 عاما.

-عبد الكريم راتب عويس، أحد قادة كتائب الأقصى، وشقيقه حسان راتب عويس، من مخيم جنين.

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، سيتم الإفراج عن الأسرى:

-أحمد البرغوثي، المساعد المقرب وابن عم مروان البرغوثي، المحكوم عليه بـ 13 حكما مؤبدا.

-مازن القاضي، الذي أدين بمساعدة المسلح الذي نفذ العملية الانتحارية في مطعم سي فود ماركت والتي قُتل فيها 3 إسرائيليين. وهو أيضًا الأسير الذي كان محور العلاقة الجنسية مع 5 جنديات حارسات في سجن رامون عام 2023.

-منصور شريم، أحد كبار قادة فتح من طولكرم خلال الانتفاضة الثانية، وهو محكوم عليه بـ14 حكما مؤبدا و50 عاما إضافية في السجن.

-نائل عبيد، من عناصر حركة حماس، نفذ الهجوم على مقهى هليل في القدس عام 2003، والذي قُتل فيه 7 إسرائيليين وأصيب 57 آخرون.

-محمد مزلح، الذي أدين بالتورط في عملية قُتل فيها جنديان إسرائيليان عام 2000.

-وضاح البزارة، أحد قادة كتائب شهداء الأقصى في نابلس خلال الانتفاضة الثانية، أسير مؤبد.

-أحمد أبو حاضر، القيادي البارز في كتائب شهداء الأقصى، واعتقل خلال الانتفاضة الثانية، وحكم عليه بـ 11 حكما بالسجن المؤبد و50 عاما.

ومن بين الأسرى أيضا أسامة أشقر، وأمجد طكاتكا وبكر نجار وحافظ شريعة وخليل سراخانا وراسم حسين وسعيد شاتيا وسمير غيط، رئيس خلية "الفهد الأسود"، وعبد المجيد مهدي.