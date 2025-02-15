العقل المدبر لهجمات "داعش".. القبض على "أبو الحارث العراقي" في سوريا

وذكر مصدر في جهاز السوري، بحسب وكالة الأنباء السورية: "تمكنا من القبض على "أبو الحارث العراقي"، القيادي في تنظيم "داعش" والذي كان يشغل مناصب مهمة فيما يسمى "ولاية العراق"، أبرزها ملف الوافدين ونائب التجهيز، والذي يعتبر مسؤولاً عن تجهيز الهجمات الإرهابية".وكشف المصدر، بحسب الوكالة نفسها، إلى أن كان يقف وراء التخطيط لعدة عمليات، أبرزها اغتيال القيادي "ميسر الجبوري" وعدد من الاغتيالات الأخرى.وأعلن المصدر أن التي تم إحباط مخططها في استهداف مقام زينب في محيط العاصمة دمشق، كانت تعمل بتوجيه من القيادي "أبو الحارث العراقي".