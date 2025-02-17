دون ذكر الأسباب.. ألمانيا ترحل 47 عراقيا

وأشار المتحدث باسم المحلية في الولاية إلى أن 16 مرحلا كانوا مقيمين في ولاية سكسونيا السفلى، ولم تعلن الوزارة المزيد من التفاصيل.والسبت الماضي، صرح عضو سكرتارية الاتحاد العام للاجئين في عرفان كريم بأن حوالي 10 آلاف لجوء من وإقليم كوردستان يواجهون خطر الترحيل.