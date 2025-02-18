العاهل الأردني يجري عملية جراحية

وذكر البيان: "الملك عبد الله الثاني ابن سيجري الثلاثاء الموافق 18 فبراير عام 2025 عملية بسيطة لمعالجة فتق جراحي في مدينة الطبية".وكان عبد الله خضع في أبريل 2022 لعملية جراحية في ألمانيا لعلاج انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري .وقد عانى بشكل متقطّع من آلالام في العمود الفقري "نتيجة للقفز المظلّي خلال سنوات خدمته في العمليات الخاصة"، بحسب بيان رسمي سابق.وأوضح، أنّ "الضغط على العصب جراء الانزلاق الغضروفي قد ازداد في الآونة الأخيرة، ما زاد من الألم واستدعى إجراء العملية على نحو عاجل، وفق نصيحة الأطباء".