قواعد جديدة عند زيارة السعودية

إيقاف صلاحية تأشيرة الزيارة العائلية المتعددةوفي ظل تغيرات قبل شهر رمضان وموسم الحج، جرى الإعلان عن انتهاء صلاحية تأشيرة الزيارة العائلية المتعددة، إذ أوضحت السلطات إيقاف إصدار تأشيرات الزيارة العائلية المتعددة والاكتفاء بمنح تأشيرة زيارة مفردة لمدة 30 يوما من دون إمكانية التمديد من أجل تنظيم حركة الزوار وضمان الامتثال للإجراءات القانونية المتبعة.استثناء رغم إيقاف صلاحية تأشيرة الزيارة العائلية المتعددةوعلى الرغم من إيقاف صلاحية تأشيرة الزيارة العائلية المتعددة، إلا أن الأشخاص الذين حصلوا عليها قبل قرار الإيقاف ولا زالت تأشيرتهم سارية فإنهم لا ينطبق عليهم قرار الإيقاف ويمكن الاستفادة منها حتى أخر يوم في وفقا للشروط المعلنة الصادرة بها .البديل بعد إيقاف صلاحية تأشيرة الزيارة العائلية المتعددةإيقاف صلاحية تأشيرة الزيارة العائلية المتعددة، أصبح يفرض على الأفراد الراغبين في استقدام أفراد للزيارة من الخارج استخدام تأشيرة الزيارة العائلة المفردة لمدة 30 يوما فقط دون السماح بالتجديد أو التمديد ومن يكسر هذه القواعد يعرض نفسه للغرامة والعقوبة القانونية التي قد تتضمن الترحيل أو المنع من دخول المملكة مستقبلا.ويجري التقديم للحصول على تأشيرة الزيارة العائلية (المفردة) عبر منصة التأشيرات الإلكترونية من خلال موقع كما يجب التصديق على الطلب إلكترونيا من جهة العمل أو من الغرف التجارية، ودفع رسوم عبر القنوات الرسمية المتعدة على أن يكون جواز سفر الزائر ساريا لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ دخول المملكة.