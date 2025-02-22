محافظة جديدة تعطل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد

وقال اللامي في تصريح للسومرية نيوز، إن "مجلس قرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد، لإتاحة الفرصة للمواطنين بالمشاركة في تشييع الشهيد حسن نصر الله".وقررت عدة محافظات عراقية في وقت سابق، تعطيل الدوام الرسمي بالتزامن مع تحديد موعد تشييع الشهيد حسن نصر الله المركزي الذي سيقام في عدة محافظات".