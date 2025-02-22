واشنطن تعلن مقتل قيادي بالقاعدة.. من هو وسيم تحسين

وبحسب القيادة الأميركية، فإن القيادي بيرقدار استُهدف في ضربةٍ دقيقة شمال غرب البلاد.وتداولت بعض حسابات مواقع التواصل الاجتماعي معلومات مفادها أن الشخصية المستهدفة هي شقيق سامر بيرقدار مدير أوقاف دمشق الحالي.وتأتي هذه الأنباء بعد أسبوع على إعلان القيادة مقتل بارز بالشؤون المالية واللوجستية في التنظيم ذاته.وكان التنظيم الذي صنّفته "إرهابيا" قد أعلن حلّ نفسه بعد سقوط حكم الرئيس بشار الأسد، كاشفا للمرة الأولى بشكل رسمي أنه كان فرع تنظيم في .وتأسس تنظيم الدين عام 2018 وكان ينشط في مناطق بشمال غرب سوريا، وفي سبتمبر 2019، صنّفت الأميركية تنظيم الدين "كيانا إرهابيا عالميا".