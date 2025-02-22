اعتقال "الذبابة".. من هو أخطر مطلوب للأمن الفرنسي

وأعلنت عن اعتقال عمرا الملقب بـ"الذبابة" والمتورط في قضايا مخدرات وأعمال سطو وعنف وقتل، في رومانيا، السبت.ووصف الرئيس عملية الاعتقال بـ"النجاح الرائع"، وقال رئيس الحكومة فرانسوا بايرو إنه "نجاح رائع لشرطتنا الوطنية، الاحترافية العالية والمثابرة تستحق امتنانا".وأشاد أيضا برونو ريتايو "بتعاون رومانيا الحاسم" في القبض على عمرا.ونجح محمد عمرا في 14 مايو 2024 في الفرار من شاحنة سجن للشرطة في طريق إنكارفيل أثناء ترحيله من إلى في روان، في كمين صدم الرأي العام نفذه مسلحون أدى إلى وفاة رجلي أمن بالرصاص وإصابة ثلاثة خرين.وأدرجته الشرطة الدولية (إنتربول) على قائمة المطلوبين، ويضع الاعتقال السبت نهاية لتسعة أشهر من هروبه رغم الجهود الأمنية الكبيرة في ملاحقته.وقال وزير العدل جيرالد دارمانين: "في النهاية الشرطة والعدالة هما من تفوزان دائما".ذكرت شبكة "بي بي سي" البريطانية أن محمد عمرا يبلغ من العمر 30 عاما.ويقول ممثلو الادعاء إن عمرا أُدين بالسطو في مايو 2024، واتهمه ممثلو الادعاء في مرسيليا أيضا بارتكاب جريمة اختطاف أدت إلى الوفاة، حيث يقال إنه كانت له علاقات بعصابة "السود" القوية في المدينة.وكان قد احتجز في سجون منفصلة في مرسيليا وباريس وروان، خلال الإجراءات القانونية ضده بتهمة السرقة، والتي أسفرت عن الحكم عليه بالسجن لمدة 18 شهرا.وكانت لديه 13 إدانة سابقة بمخالفات بسيطة إلى حد بعيد، بما في ذلك القيادة دون رخصة، والسرقة، ورفض التوقف بناء على طلب ضباط المرور.