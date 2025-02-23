عدم محاولة لمس النعوش ولا اطلاق النار.. تعليمات وموعد ومراسم تشييع السيد نصر الله

بينما بدأت الحشود تتوافد الى موقع التشييع في الرياضية بالضاحية الجنوبية ببيروت، الا ان مراسم التشييع تبدأ الساعة الواحدة ظهرا (الثانية ظهرا بتوقيت العراق)، ويتألف البرنامج من 7 فقرات حيث ينطلق من الرياضية الى قاسم سليماني وصولاً إلى المرقد الذي سيدفن فيه نصر الله، والذي يقع على مطار رفيق الحريري.وسيتم نشر شاشات لعرض المراسم في كل الطرقات، ويمكن لمن لم يصل للباحة القريبة أن يتابع عبرها، وطوال الأسابيع والاشهر الماضية شارك حوالي 18 الف شخص ومنظم للتحضيرات، فيما سيشارك 3 الاف اعلامي من مختلف لتغطية الحدث.وبعد انطلاق مراسم التشييع، وانتهائها، ستختتم بخروج النعشين من الرياضية وانطلاق رحلة التشييع الى موقع الدفن، كما ان الدعوة عامة ولم يتم تخصيص بطاقات دخول، باستثناء الدعوات التي وجهت للشخصيات السياسية والوفود الخارجية.وينطلق التشييع من الرياضية وستكون وجهته الطرقات المستقيمة من إلى قاسم سليماني عبر اتوستراد الاسد بمتفرعاته الاربعة وصولا الى المرقد، كما طالبت اللجنة المنظمة المشيعين بالاكتفاء بالاصطفاف على جانبي الطريق لان النعوش لن تكون بمتناول الايدي وستنقل على عجلة.وسوف تقام في ختام التشييع مراسم استقبال وقسم العهد والولاء من قبل ثلة من المجاهدين والتعبويين وذلك أمام المرقد، وسوف تقام تلاوة قرآنية ومقاطع عزائية مناسبة بعد إتمام مراسم الدفن، كما طالبت اللجنة المنظمة بعدم اطلاق النار.