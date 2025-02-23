دبابات إسرائيلية تقتحم جنين

اقتحمت دبابات إسرائيلية، مساء اليوم الأحد، مدينة جنين شمال الضفة .

وقالت مصادر بحسب "قناة الجزيرة"، إن "دبابات إسرائيلية اقتحمت مدينة جنين بعد تدمير الجرافات مدخل جنين الغربي".

وكان الإسرائيلي نتنياهو قال، اليوم الأحد، "نخوض حربا ضارية على 7 جبهات ضد من يسعون إلى إبادتنا"، مضيفا "جاهزون في أي لحظة للعودة إلى أعلى مستويات القتال ضد أعدائنا".