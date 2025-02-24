اتحاد الزراعات الإيرانية: العراق "سوق غير دائمي" وليس جذابًا للمصدرين

وقال رئيس الاتحاد سيد رضا نوراني، ان الأرقام تظهر أن استيراد المنتجات الزراعية إلى أكبر من صادراتها من إيران، وهذا يدل على أن الميزان التجاري للمنتجات الزراعية للبلاد سلبي هذا العام، مثل العام الماضي.وأضاف ان "روسيا ودول الاتحاد الأوراسي الأخرى ودول الخليج الفارسي وشرق آسيا وأوروبا هي وجهات منتجاتنا الزراعية"، معتبرا ان "العراق ليس سوقا دائما وتفرض البلاد حظرا وقيودا غير متوقعة على استيراد السلع الإيرانية، مما يقلل من جاذبية للمصدرين الإيرانيين".وتحدث عن "وجود حظر على استيراد بعض المنتجات لكنها متوفرة بكثرة في ما يدل على ان السلع تدخل الى عبر التهريب، حيث ان استيراد اللوز محظور الان ولكن يتم تهريب المنتجات الأمريكية والكندية إلى إيران، كما يُحظر استيراد حبات الجوز، ولكن يتم تهريبها إلى بلادنا من تركمانستان ودول أخرى في آسيا الوسطى".