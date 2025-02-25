البرد يخطف حياة 6 أطفال حديثي الولادة في غزة

وقالت حماس في بيان، إن ذلك يأتي "نتيجة للسياسات الإجرامية لحكومة الاحتلال الفاشي، ومنعها إدخال المساعدات الإنسانية ومواد الإيواء لأكثر من مليوني مواطن، في الوقت الذي يواصل فيه الدولي صمته عن معالجة الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها قطاع غزة، نتيجة العدوان والحصار الصهيوني الإجرامي".وطالبت حماس، الوسطاء بـ"التحرك الفوري لوقف انتهاك الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار، وإلزامه بتنفيذ البروتوكول الإنساني المرتبط به، وضمان إدخال مستلزمات الإيواء والتدفئة والمساعدات الطبية العاجلة إلى أهالي قطاع غزة، لحماية الأطفال فيه الذين قضى منهم أكثر من 17 ألفاً جراء حرب الإبادة الوحشية خلال الـ15 شهراً الماضية".وكان سعيد صلاح، مدير مستشفى أصدقاء المريض الخيري بغزة، قد قال في بيان، إن المستشفى استقبل 8 أطفال حديثي الولادة يعانون من انخفاض حاد في حرارة الجسم نتيجة التعرض للبرد الشديد؛ مشيراً إلى أن "3 منهم فارقوا الحياة بعد ساعات من وصولهم، في حين خرج اثنان بحالة مستقرة، بينما لا تزال 3 حالات تحت العناية المركزة في وضع حرج".وأضاف أن الأطفال وصلوا إلى المستشفى في حالة "تجمد"؛ حيث بدت أجسادهم باردة جداً، وأظهرت أعراضاً خطيرة ناتجة عن انخفاض الدورة الدموية، ما أدى إلى فشل في وظائف القلب والتنفس والكلى والدماغ.وأشار صلاح إلى أن الأطفال كانوا يعيشون في خيام مؤقتة تفتقر إلى وسائل التدفئة، محذراً من احتمال ارتفاع عدد الوفيات بين الرضع مع استمرار موجة البرد القارس.كما دعا الدولي والجهات المعنية إلى "تحرك عاجل لتوفير مأوى آمن ووسائل تدفئة للعائلات النازحة؛ خصوصاً في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة".ويشهد قطاع منذ أيام عاصفة شتوية قوية، مصحوبة بانخفاض شديد في درجات الحرارة ورياح عاتية، ما تسبب في اقتلاع مئات الخيام، وغرق أجزاء واسعة من المخيمات بفعل الأمطار الغزيرة، في وقت تعاني فيه العائلات النازحة نقصاً حاداً في الوقود ووسائل التدفئة.وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) قد حذَّرت مؤخراً من تفاقم معاناة الأطفال حديثي الولادة في غزة، مشيرة إلى أن نحو 7 آلاف و700 رضيع يفتقرون إلى الرعاية الطبية اللازمة وسط تدهور الأوضاع المعيشية ونقص الإمدادات الأساسية.