إيران تعلن إسقاط أهداف اخترقت مجالها الجوي

وقال المتحدث الرسمي عن مناورات "ذو الفقار 1403" شيخ، إن "نظام الدفاع الجوي الإيراني "خُرداد 15" اكتشف وأسقط أهدافا اخترقت المجال الجوي الإيراني لأغراض استطلاعية".

ونقلت وكالة "ميزان" عن قوله: "تمكن النظام من وتحديد وإسقاط الأهداف المعادية التي كانت مهمتها التسلل إلى منطقة المناورات".

وبدأت مناورات "ذو الفقار 1403" في وقت سابق من الشهر الجاري في إيران، حيث اختبرت القوات المسلحة خلالها العديد من أنواع الأسلحة الحديثة.



