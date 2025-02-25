المبعوث الأمريكي يرجئ زيارته إلى الشرق الأوسط

ونقل موقع أكسيوس اليوم الثلاثاء، عن مصدر قوله إن ستيف ويتكوف أرجأ زيارته إلى المنطقة عدة أيام بسبب جهود دبلوماسية تبذلها بشأن وأوكرانيا.وكان من المقرر أن يصل ويتكوف، إلى "إسرائيل"، الأربعاء، في إطار الجهود لـ"توسيع المرحلة الأولى" من اتفاق الهدنة وعودة الرهائن، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.والأحد، أكد ويتكوف أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق في أوكرانيا "سريعا إلى حد ما".وقال في لقاء مع قناة "سي إن إن" الأحد: "لم يكن ينبغي للحرب أن تحدث. لقد تمت إثارتها. هذا لا يعني بالضرورة أن الروس هم من قام بذلك".وأوضح قائلا إنه "كان هناك الكثير من الحديث في ذلك الوقت عن انضمام أوكرانيا إلى .. لم يكن ينبغي أن يحدث ذلك. في الواقع، الأمر بمثابة تهديد للروس، ولذلك سيتعين علينا التعامل مع هذه الحقيقة".