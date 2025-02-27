بدء مفاوضات مكثفة في مصر بشأن اتفاق غزة

وقالت للاستعلامات المصرية في بيان لها، إن مسؤولين من وقطر والولايات المتحدة بدأوا يوم الخميس "مناقشات مكثفة" بشأن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار.وأضافت أن "الوسطاء يبحثون أيضا سبل تعزيز إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، كجزء من الجهود المبذولة لتخفيف معاناة السكان ودعم الاستقرار في المنطقة".ويساعد إطلاق المحادثات على تجنب انهيار وقف إطلاق النار الذي من المقرر أن تنتهي مرحلته الأولى يوم السبت.وبموجب الاتفاق، يظل وقف إطلاق النار المفعول بينما تجري المفاوضات بشأن المرحلة الثانية.