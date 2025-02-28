أول عاصمة غربية تُضيء "أنوار رمضان"

نيوز – منوعات

تجمّع الآلاف من مسلمي بريطانيا في "ليستر سكوير" بالعاصمة لندن، لمشاهدة لحظة إضاءة زينة وأنوار شهر رمضان.

وشهدت المناسبة حضورًا واسعًا وتفاعلاً لافتًا من مختلف أطياف البريطاني، فيما قال لندن صادق خان: "نقف اليوم سفراء للأمل، في أول عاصمة غربية تضيء أنوار رمضان".

وسبق إضاءة الأنوار موكب رمضاني للأطفال حيث حمل الصغار فوانيس رمضان وجابوا "ليستر سكوير" في مشهد استثنائي، ترافقهم شخصيات بارزة من بلدية "ويستمنستر".

ولاقى الموكب احتفاءً كبيرًا من سكان لندن الذين تجمعوا لمتابعته، معتبرين أنه يمثل رسالة ترمز إلى التآخي الثقافي وتشجيع الأجيال الشابة على الاعتزاز بهويتها وتعزيز حضور المسلمين في الثقافي البريطاني.

وقالت نسيبة محمد المديرة التنفيذية لمدرسة "الإبداع العالمي"، في تصريح لمنصة "العرب في بريطانيا"، إن "هذه الفعالية تعد الأولى من نوعها في لندن".

وكانت مبادرة إنارة رمضان في لندن قد انطلقت لأول مرة عام 2023، حيث أضيئت شوارع المدينة بنحو 30 ألف مصباح على شكل هلال.

ومع حلول رمضان 2025، يستعد نحو 1.3 مليون في لندن لاستقبال الشهر وسط أجواء روحانية في المساجد، وموائد رمضانية تمتد في أحياء العاصمة.