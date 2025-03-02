حزام ملاكمة في لقاء ترامب وزيلينسكي.. ما قصته؟

نيوز – دولي

حزام ملاكمة يثير اهتمام المتابعين، ظهر إلى جانب الرئيس فولوديمير زيلينسكي خلال زيارته البيت الأبيض.

لا يتعلق الأمر بصورة مزيفة بالذكاء الاصطناعي، بل بهدية حقيقية.

ووفقا لصحيفة ذا صن، فخلال زيارته المثيرة إلى واشنطن، قدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هدية خاصة للرئيس الأمريكي ترامب، تمثلت في حزام بطل الوزن الثقيل الذي فاز به الملاكم الأوكراني أوليكساندر أوسيك Oleksandr Usyk.

الحزام، الذي فاز به أوسيك في 2021 خلال نزاله ضد تايسون Tyson Fury، كان موضوعًا على الطاولة خلال محادثات مع في المكتب البيضاوي، ما أثار تساؤلات وتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي.

الهدية جاءت قبل مواجهة حادة بين زيلينسكي وترامب، إذ تصاعدت التوترات بعد تبادل الاتهامات والانتقادات بين الطرفين.