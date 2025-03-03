بخصوص برنامج "DeepSeek".. رسالة من الكونغرس لحكام الولايات

وبرر الأعضاء قرارهم هذا بوجود مخاوف بشأن خصوصية البيانات ومخاطر الأمن السيبراني المحتملة، حسبما ذكرت شبكة "NBC".وتشير الرسالة، التي أرسلها الديمقراطيان في جوش غوتهايمر والجمهوري دارين لاهود إلى 47 حاكما وعمدة واشنطن، إلى أن استخدام DeepSeek على أجهزة العمل يمكن أن يمنح "المنافسين الأجانب" إمكانية الوصول إلى معلومات حكومية حساسة.ونشرت "NBC" عن الرسالة: "أوضح الحزب الشيوعي الصيني بشكل واضح أنه يعتزم استخدام كل أداة تحت تصرفه لتقويض أمننا القومي، ونشر معلومات مضللة ضارة، وجمع البيانات عن الأمريكيين. إن حظر [المسؤولين الحكوميين من استخدام DeepSeek] سيرسل إشارة واضحة مفادها أن ولايتكم ملتزمة بالحفاظ على مستوى عالٍ من الأمن ومنع أحد خصومنا الرئيسيين من الوصول إلى المعلومات الحكومية".وفي أوائل فبراير، قدم غوتهايمر ولاهود بالفعل إلى يهدف إلى حظر تثبيت برنامج DeepSeek على أجهزة الموظفين الحكوميين.وردا عن كل الأخبار حول التطبيق، حذّرت شركة DeepSeek مستخدمي الإنترنت من انتشار معلومات كاذبة عنها، وأوصت باستخدام مواقعها الرسمية.وكانت DeepSeek قد أعلنت في 20 يناير الماضي عن نسخة R1 الجديدة من مساعدها الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وأحدث هذا الإصدار ضجة كبيرة في أسواق عالم التقنية، وبعدها احتل تطبيق DeepSeek المرتبة الأولى من حيث عدد التحميلات في متجر App Store في العديد من البلدان، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية والصين.