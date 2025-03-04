القمة العربية تعتمد خطة مصر لإعادة إعمار غزة

وقال السيسي، في ختام العربية، التي احتضنتها العاصمة القاهرة: "تم اعتماد الخطة.. وفي ختام هذه المحورية أتقدم إليكم أشقائي بخالص الشكر وعظيم التقدير على جهدكم الصادق ودعمكم المقدر لما تم طرحه".وفي بداية الطارئة، كشف الرئيس أن الخطة بشأن غزة تشمل بقاء الفلسطينيين على أرضهم.وذكر أن مصر ستستضيف مؤتمرا لإعادة غزة الشهر المقبل، مضيفا "عملنا مع الفلسطينيين لإنشاء مستقلة لحكم غزة".وأوضح: "تعكف مصر على الكوادر الأمنية الفلسطينية التي ستتولى حفظ الأمن في قطاع غزة".وتابع: "ندعو العربية إلى تبني الخطة المصرية بشأن غزة.. ولا دون إقامة فلسطينية مستقلة".وعبّر الرئيس عن ثقته في قدرة نظيره الأميركي دونالد ترامب على تحقيق السلام فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مبرزا "يجب البناء على اتفاقية السلام مع مصر لدعم مسار السلام في المنطقة".وتهدف هذه الخطة إلى التصدي لاقتراح أميركي بالسيطرة على قطاع غزة وإعادة توطين سكانه في دول مجاورة.