الأردن تصدر قراراً بشأن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم

وجاء القرار ضمن حزمة قرارات ل‍ الأردني، نشرتها أمس الثلاثاء الأردنية "بترا".ووفقا للوكالة ينص القرار على استثناء البيان الجمركي العائد لأثاث وأمتعة السوريين العائدين طوعا إلى من بدل الخدمات الجمركي.وفي ما يخص القرار، قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني إن قرر إعفاء اللاجئين السوريين من بعض الرسوم لـ"تسهيل عودتهم الطوعية إلى وطنهم".وأوضح المومني خلال مؤتمر صحفي عقد في دار أن "موقف واضح فيما يتعلق بالعودة الطوعية للاجئين السوريين"، لافتا النظر إلى أن البيئة الحاضنة في "قادرة على تشجيع السوريين في على العودة الطوعية".وأكد أن علاقة بلاده مع "أخوية ومتجذرة وأن وضع إمكانياته تحت تصرف السوريين لمساعدتهم في عبور المرحلة الانتقالية بشكل فعال وقوي".وذكر أن "أمن واستقرار ووحدة الأراضي السورية يشكل مصلحة استراتيجية أردنية عليا، وكلما زادت مناعة وقوة الدولة السورية ومؤسساتها، فإن ذلك سينعكس بشكل إيجابي على بحكم الجوار، وكلما كان هناك سيطرة على الحدود من الجانب السوري كلما قل تهريب المخدرات والأسلحة الذي يعاني منه منذ سنوات".وفي الثالث من مارس الجاري، كشفت بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) عودة 43704 لاجئين سوريين إلى بلادهم من منذ 8 ديسمبر 2024.وبحسب البيانات، فإن غالبية العائدين كانوا يقيمون في المناطق الحضرية بنسبة 84%، بينما عاش 16% منهم في المخيمات قبل العودة إلى .