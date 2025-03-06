فرض حظر تجوال عام في طرطوس وحمص

أعلنت محافظتا طرطوس وحمص في سوريا، مساء اليوم الخميس، فرض حظر تجوال عام في المدينتين.





ودعت جميع المواطنين الالتزام التام بهذا القرار واتخاذ جميع الإجراءات لضمان سلامتهم وسلامة أسرهم. وقالت في بيان: "بناء على التوجيهات الأمنية والاحتياطات اللازمة لضمان سلامة المواطنين، تعلن إدارة الأمن العام في مدينة طرطوس فرض حظر تجوال عام وذلك اعتبارا من الساعة 10:00 مساء الخميس 6 مارس، وحتى الساعة 10:00 صباحا من يوم الجمعة 7 مارس 2025".ودعت جميع المواطنين الالتزام التام بهذا القرار واتخاذ جميع الإجراءات لضمان سلامتهم وسلامة أسرهم.

من جهتها قالت محافظة إنه "بناء على التوجيهات الأمنية والاحتياطات اللازمة لضمان سلامة المواطنين، تعلن إدارة الأمن العام في مدينة فرض حظر تجوال عام وذلك اعتبارا من الساعة 10:00 مساء يوم الخميس، وحتى الساعة 8:00 صباحا من يوم الجمعة 7 مارس 2025".



