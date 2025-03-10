نور علي تروي ما حدث بالساحل: نجوت من القتل بعد اقتحام بيوتنا

وشاركت فيديو عبر حسابها على "إنستغرام" تكشف فيه عن تفاصيل الحادث الذي عاشته، بعدما تعرضت للموقف الذي منعها من التوجه للتصوير.وأشارت إلى أنها كانت تصور عملية سرقة سيارتها، فتعرضت لإطلاق نار من جماعات مسلحة، ما دفعها للانهيار، وتضيف في حديثها: "الحمد لله أن الأمن العام تدخل سريعاً".وتحدثت في الفيديو أن الهجوم لم يكن مقتصراً على فقدان الأمن الشخصي، بل كان يمثل انعكاساً للفوضى والعنف المنتشر في مدينتها.وأضافت باكية أنه قبيل سيطرة الأمن العام على جبلة، حيث يقطن أهلها، خرج بعض المسلحين "الأجانب والشيشان والتكفيريين" إلى الشوارع ودخلوا البيوت وقتلوا بعض المدنيين".كذلك شددت على أن كافة السكان في البلدة من كل الطوائف تعرضوا للأذى، وفق قولها. ودعت إلى الوحدة بين كافة السوريين، قائلة "نحن ولاد بلد واحد".كما وجهت رسالة إلى الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، متسائلة عن موقفه مما يحدث الآن.وأوضحت أن العلويين لم يجرؤوا سابقاً على إدانة المجازر والقصف اللذين تعرضت لهما مناطق المعارضة خوفاً من الاعتقال، لكنها ناشدت الوحدة والتآخي بين كافة المواطنين.