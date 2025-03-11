اطلاق سراح 5 محتجزين لبنانيين لدى "إسرائيل"

وأوضح المكتب أنه "تم إطلاق سراح 5 محتجزين لبنانيين".وأضاف أنه: "جرى الاتفاق على إنشاء مجموعات عمل لبحث النقاط الـ5 التي تسيطر عليها والخط الأزرق إضافة إلى قضية المعتقلين اللبنانيين".كما أوضح أنه: "تم عقد لقاء رباعي في جنوبي اليوم بمشاركة ممثلين عن والولايات المتحدة وفرنسا ولبنان".