موسكو تتهم الاتحاد الأوروبي بعرقلة الحوار مع واشنطن

وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "عندما أعلن الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) مسار الجديد نحو تحقيق تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية، أصبح يدافع عن الحرب، بعد تدهوره بشكل كامل، ويبذل كل جهد ممكن اليوم لعرقلة الحوار الأمريكي الروسي بشأن أوكرانيا".وأعلن مندوب الدائم لدى أن الجيش الأوكراني يفر من مقاطعة كورسك بخسائر فادحة، وقال: "اليوم، يفر الجيش الأوكراني، الذي تكبد خسائر فادحة، من مقاطعة كورسك وكأنه محترق، وتبلغ مساحة الأراضي المحررة عشرات الكيلومترات المربعة".