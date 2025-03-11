واشنطن: ترامب ملتزم باستعادة الهيمنة على الصعيد العالمي

أكد البيت الأبيض، الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي ملتزم باستعادة الهيمنة على الصعيد العالمي.

وقال البيت الأبيض، إن "الرئيس ترمب ملتزم باستعادة الهيمنة على الصعيد العالمي وعزز ذلك بالرسوم الجمركية"، موضحا أن "الرئيس يسعى لحماية الضمان الاجتماعي ومستحقات التأمين الصحي".

واضاف أن "حديث ماسك عن اقتطاعات من الضمان الاجتماعي أخرج من سياقه"، مشيرا الى أن "77% من الشعب الأمريكي يدعم جهود ماسك".

وشدد بالقول "نحن نفرض الرسوم على الشركات التي قامت بنهبنا لفترة طويلة"، مضيفا "الكنديون سيستفيدون إذا أصبحت كندا الولاية الأمريكية الـ51".