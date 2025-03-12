حبس مسلمة متحولة جنسيًا بعد تعليق يخص "المسيح"

المتحولة والمسلمة راتو ثاليسا، امرأة اندونيسية ولديها ما يقارب 450 الف متابع على تيك توك، واصدر القضاء الإندونيسي أمرًا بسجنها لمدة عامين و10 أشهر بعد إدانتها بنشر الكراهية ضد .وأدلت ثاليسا، بهذه التعليقات ردًا على قال أحد المشاهدين الذي قال إنها يجب أن تقص شعرها لتبدو مثل الرجل، لكنها ردت على ذلك برفع صورة قائلة: "لا يجب أن تبدو كامرأة.. يجب أن يقص شعره حتى يبدو مثل والده".وقد تقدمت خمس مجموعات بشكاوى إلى الشرطة الإندونيسية تتهمها بالتجديف، مما أدى إلى اعتقال ثاليسا في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول، وبالإضافة إلى السجن، أمرت المحكمة ثاليسا بدفع غرامة تبلغ نحو 6200 دولار، وحُكم عليها بموجب قانون المعلومات والمعاملات الإلكترونية الإندونيسي (EIT) بعد أن قضت المحكمة بأن تعليقاتها قد تؤثر على "النظام العام" و"الوئام الديني".وقال المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في إندونيسيا، عثمان حامد، الاثنين، إن "الحكم يُمثل اعتداءً صادمًا على حرية راتو ثاليسا في التعبير"، وأنه لا ينبغي استخدام قانون المعلومات والمعاملات الإلكترونية لمعاقبة الأشخاص على تعليقاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.وأضاف في بيان: "في حين ينبغي على إندونيسيا حظر الدعوة إلى الكراهية الدينية التي تُشكل تحريضًا على التمييز أو العداء أو العنف، فإن راتو ثاليسا لا يصل إلى هذا الحد".ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، وُجهت اتهامات إلى ما لا يقل عن 560 شخصًا، بين عامي 2019 و2024، بانتهاكات مزعومة لقانون المعلومات والمعاملات الإلكترونية في جرائم مختلفة، بما في ذلك التشهير وخطاب الكراهية.