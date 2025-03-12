عباس عراقجي: رسالة ترامب في طريقها إلى إيران عبر وسيط عربي

وقال عراقجي، خلال لقائه صحافيين على هامش اجتماع الحكومة الإيرانية اليوم، إن رسالة قد كُتبت لكنها لم تصل بعد إلى إيران، ومن المقرر أن يقوم مبعوث من إحدى بتسليمها في .وكانت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء قد ذكرت أنّه من المتوقع أن يتمّ تسليم رسالة إلى "قريباً" عبر إحدى دول المنطقة.يأتي ذلك بعد أن انتشرت منذ نهاية الأسبوع الماضي شائعات وادعاءات عديدة حول رسالة من الرئيس الأميركي إلى إيران، بعد أن أعلن في حديثٍ لشبكة "فوكس للأعمال" أنّه أرسل إلى المرشد الإيراني علي الخامنئي رسالة يُعبّر فيها عن تفضيله التفاوض على اتفاق بشأن البرنامج النووي.واليوم، أعلن الرئيس الإيراني بزشكيان أنّه لن يتفاوض مع الرئيس الأميركي "على الإطلاق".