​في ولاية تينيسي.. كلب يطلق النار ويصيب صاحبه

وكان الرجل، وهو من مدينة بولاية تينيسي، نائما بجانب شريكته عندما أطلق عليه النار، لكن إصابته اقتصرت على جرح في الفخذ الأيسر تمت معالجته في المستشفى.وأفاد تقرير الشرطة بأن الكلب المدعو "أوريو" - وهو من وعمره عام - "علق مخلبه في واقي الزناد وانتهى به الأمر بالضغط على الزناد".ولم يحدد التقرير نوع السلاح الذي أُطلقت منه النار، وسجل الحادثة على أنها "إصابة عرضية".ورغم انتشار العنف المسلح بكثرة في الولايات المتحدة، فإن حالات إطلاق الحيوانات النار على البشر نادرة.