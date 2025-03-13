مارك كارني يبدأ مهامه رئيسا لوزراء كندا يوم الجمعة

وقال مكتب الحاكمة العامة في بيان إنّ : وأعضاء حكومته سيؤدّون اليمين الدستورية في أوتاوا في الساعة 11 من صباح الجمعة (15,00 ت غ) أمام الحاكمة العامة سايمن.وكارني (59 عاما) هو محافظ سابق للبنك المركزي وحديث في السياسة وقد انتخب الأحد بأغلبية ساحقة زعيما للحزب الليبرالي خلفا لجاستن ترودو الذي أعلن استقالته في مطلع كانون الثاني/يناير بعد ما يقرب من عشر سنوات قضاها في السلطة.