لبنان يعلن تسلم أحد جنوده المصابين كان محتجزا لدى إسرائيل

وكان مصدر إسرائيلي أفاد بأن بادرت بإطلاق سراح 5 لبنانيين اعتقلهم الجيش خلال المواجهات العسكرية الأخيرة في الشمال.ومن بين المُفرج عنهم عنصر في وجندي من و3 مدنيين، وفقا لما أفادت به هيئة البث الإسرائيلية، قبل امس الثلاثاء.وتم إطلاق سراح 4 لبنانيين، الثلاثاء (11 اذار 2025) والخامس أفرج عنه، الأربعاء.وتجدر الإشارة إلى تقارير سابقة تحدثت عن مفاوضات بين ولبنان حول تبادل محتجزين، تشمل الباحثة الإسرائيلية، تسوركوف، المحتجزة في .