حريق يلتهم ناقلة وقود إيرانية

ونشرت وسائل الإعلام مقطع فيديو يوضح محاولة السلطات السيطرة على الحريق الذي اندلع على متن الناقلة، مشيرة إلى أنه "لم تقع إصابات في الحادث، ونجحت فرق العمليات في منع انتشار الحريق".وقالت وكالة أنباء والتلفزيون الإيراني، إن الحريق اندلع خلال عملية الرسوّ، مما استدعى تدخلاً سريعاً من فرق الطوارئ.وشاركت 7 سفن إطفاء و 5 زوارق إنقاذ في عمليات السيطرة على النيران، إلى جانب قوارب الدعم اللوجستي.