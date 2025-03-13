بسبب ترامب.. روزي أودونيل تعلن تركها الولايات المتحدة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
أهل الخطايا
من
01:15 PM
الى
02:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
"يويفا" يحسم جدل إلغاء ركلة ترجيح ألفاريز
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-519284-638774733645389959.png
بسبب ترامب.. روزي أودونيل تعلن تركها الولايات المتحدة
دوليات
2025-03-13 | 10:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
653 شوهد
روزي
أودونيل
كشفت أنها انتقلت للعيش في
أيرلندا
يوم 15 يناير قبل أيام قليلة من تنصيب
ترامب
.
أعلنت الممثلة الأميركية الكوميدية روزي
أودونيل
أنها هاجرت إلى
أيرلندا
بسبب الوضع السياسي في
الولايات المتحدة
.
وأضافت
أودونيل
(62 عاماً)، والتي نالت
الشهرة
في
الولايات المتحدة
من خلال تقديمها برنامج "روزي
أودونيل
شو" وبرنامج "ذا فيو"، أنها اتخذت ذلك التغيير الجذري في حياتها من أجل طفلها.
وكتبت الممثلة الأميركية على منصة "تيك توك" أمس الثلاثاء: "رغم أنني لم أكن أتوقع أبداً أن أنتقل للعيش في دولة أخرى، فإن هذا هو ما قررت أنه الأفضل بالنسبة لي ولابني" البالغ من العمر 12 عاماً.
وقالت
أودونيل
إنها شعرت بالأسى بسبب المناخ السياسي في الولايات المتحدة، وإنها انتقلت إلى
أيرلندا
يوم 15 يناير (كانون الثاني) الماضي، قبل أيام قليلة من تنصيب
ترامب
رئيساً للمرة الثانية.
وكانت
أودونيل
أعلنت عن مثليتها الجنسية في عام 2002، وهي تنشط جداً في الدفاع عن
المثليين
والمثليات، معتبرةً أن من حقهم تبني الأطفال.
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مقالات ذات صلة
ترامب: الأوروبيون استغلوا الولايات المتحدة لسنوات
14:51 | 2025-02-03
ترامب يعترف باللغة الإنجليزية لغة رسمية للولايات المتحدة للمرة الأولى
12:49 | 2025-02-28
ترامب بعد مراسم تنصيبه: العهد الذهبي للولايات المتحدة بدأ
13:09 | 2025-01-20
ترامب يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة
13:02 | 2025-01-20
روزي
ترامب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بالفيديو.. لحظة اغتيال الصحفي ليث محمد رضا
أمن
32.99%
13:24 | 2025-03-12
بالفيديو.. لحظة اغتيال الصحفي ليث محمد رضا
13:24 | 2025-03-12
توضيح رسمي بشان مقتل الصحفي ليث محمد رضا
أمن
23.4%
12:56 | 2025-03-12
توضيح رسمي بشان مقتل الصحفي ليث محمد رضا
12:56 | 2025-03-12
مع الاغلاق.. خبر يخص الدولار
اقتصاد
22.79%
10:24 | 2025-03-12
مع الاغلاق.. خبر يخص الدولار
10:24 | 2025-03-12
كاساس يعلن قائمة المنتخب العراقي لمباراتي الكويت وفلسطين
رياضة
20.81%
06:53 | 2025-03-12
كاساس يعلن قائمة المنتخب العراقي لمباراتي الكويت وفلسطين
06:53 | 2025-03-12
المزيد
أحدث الحلقات
حكاية لونا
الحلقة ١٣ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-13
حكاية لونا
الحلقة ١٣ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-13
سوشيل رمضان
الحلقة 13 | رمضان 2025
11:00 | 2025-03-13
سوشيل رمضان
الحلقة 13 | رمضان 2025
11:00 | 2025-03-13
ناس برمضان
منطقة الصالحية - الحلقة ١٢ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-12
ناس برمضان
منطقة الصالحية - الحلقة ١٢ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-12
من الأخير
صالح المطلك - حلقة ١٢ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-12
من الأخير
صالح المطلك - حلقة ١٢ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-12
ليلة رمضانية
محمود التميمي - الحلقة ١٢ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-12
ليلة رمضانية
محمود التميمي - الحلقة ١٢ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-12
قطع وريد
الحلقة ١٢ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-12
قطع وريد
الحلقة ١٢ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-12
بال 90
من منطقة الشورجة الكَاع تنكَلب..واني ما انكَلب.. منو اني؟ - الحلقة ١٢ | الموسم 3
15:00 | 2025-03-12
بال 90
من منطقة الشورجة الكَاع تنكَلب..واني ما انكَلب.. منو اني؟ - الحلقة ١٢ | الموسم 3
15:00 | 2025-03-12
أهل الخطايا
الحلقة ١٢ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-12
أهل الخطايا
الحلقة ١٢ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-12
العراق في دقيقة
12-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-12
العراق في دقيقة
12-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-12
الأكثر مشاهدة
حكاية لونا
الحلقة ١٣ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-13
حكاية لونا
الحلقة ١٣ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-13
سوشيل رمضان
الحلقة 13 | رمضان 2025
11:00 | 2025-03-13
سوشيل رمضان
الحلقة 13 | رمضان 2025
11:00 | 2025-03-13
ناس برمضان
منطقة الصالحية - الحلقة ١٢ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-12
ناس برمضان
منطقة الصالحية - الحلقة ١٢ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-12
من الأخير
صالح المطلك - حلقة ١٢ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-12
من الأخير
صالح المطلك - حلقة ١٢ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-12
ليلة رمضانية
محمود التميمي - الحلقة ١٢ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-12
ليلة رمضانية
محمود التميمي - الحلقة ١٢ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-12
قطع وريد
الحلقة ١٢ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-12
قطع وريد
الحلقة ١٢ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-12
بال 90
من منطقة الشورجة الكَاع تنكَلب..واني ما انكَلب.. منو اني؟ - الحلقة ١٢ | الموسم 3
15:00 | 2025-03-12
بال 90
من منطقة الشورجة الكَاع تنكَلب..واني ما انكَلب.. منو اني؟ - الحلقة ١٢ | الموسم 3
15:00 | 2025-03-12
أهل الخطايا
الحلقة ١٢ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-12
أهل الخطايا
الحلقة ١٢ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-12
العراق في دقيقة
12-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-12
العراق في دقيقة
12-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-12
اخترنا لك
في مصر.. قتلى وجرحى بتصادم قطار مع "ميني باص"
12:01 | 2025-03-13
مقابل شرط.. الرئيس الروسي يعلن الموافقة على وقف القتال في أوكرانيا
11:52 | 2025-03-13
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على وزير النفط الإيراني
11:10 | 2025-03-13
حريق يلتهم ناقلة وقود إيرانية
08:48 | 2025-03-13
الشرع يوقع على الإعلان الدستوري
08:24 | 2025-03-13
لبنان يعلن تسلم أحد جنوده المصابين كان محتجزا لدى إسرائيل
05:54 | 2025-03-13
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
استطلاعات
هل تؤيد حضور أحمد الشرع القمة العربية في بغداد؟
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.