بسبب ترامب.. روزي أودونيل تعلن تركها الولايات المتحدة

أعلنت الممثلة الأميركية الكوميدية روزي أنها هاجرت إلى بسبب الوضع السياسي في .وأضافت (62 عاماً)، والتي نالت في من خلال تقديمها برنامج "روزي شو" وبرنامج "ذا فيو"، أنها اتخذت ذلك التغيير الجذري في حياتها من أجل طفلها.وكتبت الممثلة الأميركية على منصة "تيك توك" أمس الثلاثاء: "رغم أنني لم أكن أتوقع أبداً أن أنتقل للعيش في دولة أخرى، فإن هذا هو ما قررت أنه الأفضل بالنسبة لي ولابني" البالغ من العمر 12 عاماً.وقالت إنها شعرت بالأسى بسبب المناخ السياسي في الولايات المتحدة، وإنها انتقلت إلى يوم 15 يناير (كانون الثاني) الماضي، قبل أيام قليلة من تنصيب رئيساً للمرة الثانية.وكانت أعلنت عن مثليتها الجنسية في عام 2002، وهي تنشط جداً في الدفاع عن والمثليات، معتبرةً أن من حقهم تبني الأطفال.