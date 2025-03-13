الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على وزير النفط الإيراني

وهذه ثالث حزمة تفرضها على قطاع النفط الإيراني منذ أن قرر الرئيس الأمريكي ترمب إعادة استراتيجية الضغوط القصوى على طهران، اعتباراً من الشهر الماضي.ويعد الإيراني أول مسؤول في حكومة بزشكيان يواجه عقوبات أمريكية، بعد عودة ترمب إلى السلطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.