وأشار الرئيس الروسي، إلى أن "روسيا تؤيد وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما مع أوكرانيا، لكن السؤال هو كيف سيتم استغلال هذه الفترة".وأوضح أنه من المهم معالجة الأسباب الجذرية للأزمة. مشيرا إلى وجود تفاصيل دقيقة في مسألة الاتفاقية المؤقتة لوقف إطلاق النار، كما طرح سؤالا حول كيفية مراقبة تصرفات أوكرانيا خلال فترة الهدنة.وأكد أن أوكرانيا يجب أن تطلب بإلحاح من الأمريكيين وقف إطلاق النار بناء على الوضع على الأرض، مشيرا إلى أنه من غير الواضح من سيصدر أوامر بوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا وما سيكون ثمنها، وأكد أن القوات الروسية تتقدم على جميع جبهات القتال تقريبا.وأوضح أن الوضع في منطقة تحت السيطرة بالكامل، مضيفا أن مجموعة المقاتلين الأوكرانيين الذين اجتاحوا مقاطعة الحدودية يعانون من حصار خانق، ولن يكون لديهم سوى خيار الاستسلام أو الموت.كما لفت الرئيس الروسي إلى أن أوكرانيا قد تستخدم وقف إطلاق النار المؤقت للتعبئة القسرية وإمدادات الأسلحة وعلى وجه الخصوص في مقاطعة كورسك، ومن الضروري تحديد كيفية السيطرة على هذا الأمر.وأكد أن ستتفاوض حول الخطوات التالية لإنهاء الصراع بناء على الوضع "على الأرض"، مشددا على أنه سيتم تنفيذ جميع الخطط العسكرية في مقاطعة وعلى الجبهات الأخرى.