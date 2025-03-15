غارات جوية تستهدف العاصمة صنعاء

أفادت وسائل إعلام دولية، اليوم السبت، بأن غارات جوية استهدفت العاصمة اليمنية .





وأكد تلك الوسائل بسماع دوي ثلاثة انفجارات قوية شمال .

الى ذلك نقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤول أمريكي، قوله إن "الولايات المتحدة بدأت تنفيذ ضربات عسكرية ضد أهداف يسيطر عليها الحوثيون باليمن".

وأضاف أن "الضربات التي أمر بها ترمب في استهدفت رادارات ودفاعات جوية وأنظمة صواريخ ومسيرات".