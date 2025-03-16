البابا فرنسيس يوجه رسالة الى الجميع من المستشفى

وفي رسالة نشرها ، قال البابا: "أشارك إخوتي وأخواتي المرضى في هذه اللحظات الصعبة، لكن حتى في أوقات الضعف، تظل المحبة والصلاة والعطاء ممكنة، فهي علامات رجاء مضيئة".ويخضع البابا للعلاج منذ 14 فبراير بسبب التهاب في الشعب التنفسية امتد إلى رئتيه، ما أدى إلى غيابه للمرة الخامسة عن صلاة التبشير الملائكي في ساحة . ورغم تحسنه التدريجي، إلا أن الأطباء يؤكدون حاجته إلى فترة تعافٍ إضافية.وعلى الرغم من غيابه عن الظهور العلني، لم ينسَ البابا الأطفال الذين تجمعوا خارج المستشفى حاملين بالونات بألوان علم ، حيث قال في رسالته: "أعلم أن العديد من الأطفال يصلّون من أجلي، شكرًا لكم أيها الأعزاء، البابا يحبكم وينتظر لقاءكم".وجدد البابا دعوته للصلاة من أجل السلام، خاصة في مناطق النزاع مثل أوكرانيا، وفلسطين، وإسرائيل، والسودان، ولبنان. كما حيّا الفرق الطبية، مشيدًا بتفانيهم، مؤكدًا أن "الرعاية الحنونة تضيء غرف وأروقة المستشفيات".ومع اقتراب احتفالات عيد الفصح، يستمر في تلقي العلاج، بينما يترقب العالم تعافيه وعودته إلى نشاطه المعتاد.