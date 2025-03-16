خبير يحدد الموعد المتوقع لانتهاء شهر رمضان وحلول عيد الفطر

وعبر حسابه على منصة "إكس"، تسائل عبد المستند: "متى يكون يوم العيد؟" وأجاب موضحا: "هناك احتمال كبير ألا يُتم شهر رمضان 30 يوما".وأضاف الخبير المناخي: "من المتوقع أن ينتهي رمضان في اليوم الذي بدأ فيه (السبت)، فيكون عيد يوم الأحد الموافق 30 مارس، وذلك بشرط عدم وجود سحب أو غبار يحول دون رؤية .. هذا والله أعلم".وكانت العديد من والإسلامية قد أعلنت أن يوم السبت 1 اذار 2025 هو أول أيام شهر رمضان لعام 1446 هجري.