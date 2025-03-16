أول صورة للبابا فرانسيس بعد العلاج

وتم التقاط الصورة من الخلف، ويظهر البابا فرانسيس وهو يرتدي رداءً أرجوانيًا، جالسًا على متحرك أمام المذبح.وتجمع العشرات من الأطفال الذين يحملون بالونات صفراء وبيضاء – العديد منهم من دول تعاني من الحروب – خارج في لتحية في خامس يوم أحد له داخل المستشفى بسبب إصابته بالتهاب رئوي مزدوج.وعلى الرغم من أن البابا لم يظهر من نوافذ جناحه في الطابق العاشر، فإنه شكرهم وعبر عن تقديره لمشاركتهم في صلاة التقليدية يوم الأحد.