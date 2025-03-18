الجيش الإسرائيلي يوجه أوامر عاجلة لسكان غزة

وتشير الأوامر التي صدرت اليوم الثلاثاء إلى أن قد تشن عمليات برية مجدداً.ودعا أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، سكان أحياء بيت وخربة خزاعة وعبسان الكبيرة والجديدة في قطاع ، إلى "الجلاء الفوري عن أماكنهم والتوجه إلى غرب مدينة ومدينة خان يونس".وقال في بيان: "بدأ الجيش الإسرائيلي هجوماً قوياً ضد حماس. هذه المناطق المحددة تعدّ مناطق قتال خطيرة".وشدد على أن "مواصلة بقائكم في المناطق المحددة يعرض حياتكم وحياة أفراد عائلاتكم للخطر".واستأنفت حملتها العسكرية على فجر اليوم، وأفادت في قطاع بأن حصيلة القتلى الفلسطينيين جراء سلسلة الغارات الجوية الإسرائيلية العنيفة في قطاع فجر اليوم، ارتفعت إلى 330 قتيلاً، غالبيتهم من الأطفال والنساء.وقال للمستشفيات في الوزارة محمد زقوت لوكالة الصحافة الفرنسية، إن أحصت صباح اليوم (الثلاثاء) أكثر من 330 شهيداً غالبيتهم من الأطفال والنساء ومئات المصابين، بينهم عشرات في حالات خطيرة وحرجة، جراء العدوان الإسرائيلي وسلسلة الغارات الجوية العنيفة والدموية على قطاع ، لافتاً إلى وجود عشرات المفقودين تحت أنقاض المنازل المدمرة.