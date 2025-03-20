الحج السعودية تصدر تعليمات جديدة تخص كبار السن

وذكرت الهيئة في بيان لها، إن "وزارة والعمرة قررت تقليص نسبة اعمار كبار السن المشمولين بالحج ممن هم من مواليد 1954 فما دون، وتكون نسبتهم هذا العام 7% فقط، وفق اجراءات احترازية وجدتها ضرورية للحفاظ على سلامة الحجاج من كبار السن".واشارت الهيئة الى "حرصها على ان يحتفظ الحاج المشمول بالقرار بمقعده للحج ولن يتم الغاءه، فيما سيتم تخييره بين تأجيل اسمه لموسم حج آخر او التنازل لأحد ذويه".