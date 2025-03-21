ما حقيقة نقل 500 ألف مقيم من غزة الى شمال سيناء المصرية؟

وذكر تصريح صادر عن للاستعلامات المصرية، ان "مصر، تنفي بصورة قاطعة وتامة المزاعم التي تداولتها بعض وسائل الإعلام، بأنها مستعدة لنقل نصف مليون مقيم من بشكل مؤقت إلى مدينة مخصصة في شمال كجزء من إعادة إعمار قطاع غزة".واشار البيان، الى "كذب تلك الادعاءات الباطلة، والتي تتنافى جذريا وكليا مع موقف الثابت والمبدئي الذي اعلنته منذ الأيام الأولى لحرب الإبادة على في تشرين الاول 2023، بالرفض القاطع والنهائي لأي محاولة لتهجير الأشقاء الفلسطينيين منها، قسرا أو طوعا، لأي مكان خارجها، وخصوصا إلى ، لما يمثله هذا من تصفية للقضية الفلسطينية وخطر داهم على المصري".واكد، على "الموقف المصري الثابت والواضح، والذي قامت عليه ومن أجله الخطة المقدمة من في قمة القاهرة العربية الطارئة الأخيرة لإعادة إعمار قطاع ، دون مغادرة شقيق فلسطيني واحد له، والتي وافقت عليها القمة بالإجماع".